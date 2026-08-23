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23 августа, 19:13

Умер один из авторов Конституции РФ Борис Эбзеев

Борис Эбзеев. Обложка © Telegram / ЦИК России

Борис Эбзеев. Обложка © Telegram / ЦИК России

На 76-м году жизни скончался Борис Сафарович Эбзеев — известный правовед, доктор юридических наук, профессор, многолетний член Центральной избирательной комиссии России (с 2011 по 2026 год) и один из разработчиков действующей Конституции РФ. О его смерти сообщили в ЦИК России. Коллеги назвали Эбзеева одним из самых эрудированных, профессиональных и гуманных людей в системе избирательного процесса.

«Мы потеряли человека, который олицетворял собой связь времён: от первых шагов конституционного правосудия до современных избирательных технологий», — говорится в заявлении ЦИК.

В комиссии подчеркнули, что его опыт, знания и мудрость были бесценны, и пообещали продолжать заложенные им традиции.

Борис Эбзеев стоял у истоков конституционного правосудия в России и внёс значительный вклад в развитие избирательной системы страны. ЦИК выразил глубокие соболезнования его семье, родным и близким.

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Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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