Бывший посол России в Таджикистане и Ирландии умер в 76 лет

В возрасте 76 лет умер чрезвычайный и полномочный посол России в отставке Максим Пешков. Об этом сообщило МИД РФ. Дипломат скончался 22 августа 2026 года.

Пешков посвятил дипломатической службе большую часть жизни. С 2000 по 2005 годы он занимал пост посла России в Таджикистане, с 2005 по 2012 годы возглавлял Третий департамент стран СНГ МИД России, а с 2012 по 2017 годы работал послом РФ в Ирландии. Как отметили в ведомстве, ему довелось трудиться в странах со сложной внутриполитической обстановкой, сопряжённой с риском для жизни.

В МИД назвали Пешкова ярким дипломатом, посвятившим жизнь служению Родине. Он был награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и удостоен звания «Почётный работник МИД России».

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший заместитель председателя Госдумы Александр Романович скончался на 74-м году жизни — о смерти политика сообщила пресс-служба «Справедливой России». Соболезнования родным выразил лидер партии Сергей Миронов. Романович около 20 лет служил офицером Вооружённых сил СССР, работал в Мали, на Кубе, в Анголе, Мозамбике и других странах.