На 63-м году жизни скончался режиссёр монтажа культового фильма «Бумер» Иван Лебедев. О смерти кинематографиста сообщила его коллега, режиссёр и преподаватель Марина Разбежкина.

«Иван Лебедев умер. Да, тот самый, один из лучших режиссёров монтажа в стране и не только в нашей. Друг», — написала Разбежкина, вспоминая своего коллегу.

Иван Лебедев родился 6 апреля 1964 года и за годы работы стал одним из известных российских мастеров киномонтажа. Он участвовал в создании целого ряда заметных отечественных картин, в том числе «Бумер», «Бумер. Фильм второй», «Аритмия», «Все умрут, а я останусь» и «Как я провёл этим летом».

Помимо авторского кино, Лебедев работал над популярными сериалами, среди которых «Содержанки», «Шторм» и «Беспринципные». В 2025 году он получил премию «Ника» за лучшую работу режиссёра монтажа в фильме «Кончится лето».

Коллеги вспоминают Лебедева не только как талантливого специалиста, но и как человека, умевшего делиться профессиональными знаниями. Разбежкина особо отметила его последний мастер-класс, во время которого он объяснял студентам, как с помощью монтажа можно превращать изображение в музыку.