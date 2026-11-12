Американский актёр и стендап-комик Энтони Кларк скончался 10 ноября в возрасте 62 лет. О его смерти сообщил коллега по сериалу «Да, дорогая!» Майк О’Мэлли, который дружил с артистом более 30 лет.

Всего за три недели до трагической новости друзья разговаривали по телефону. По воспоминаниям О’Мэлли, Кларк по-прежнему много шутил и заставлял окружающих смеяться. Ничто в опубликованном рассказе не указывало на то, что этот разговор станет одним из последних.

«Энтони Кларк умер вчера. Он был забавным парнем», — написал актёр 11 ноября в соцсети X. Он также вспомнил, как ещё в середине 1990-х ходил на выступления будущего коллеги в Бостоне. Тогда комик уже собирал полные залы и пользовался популярностью у местной публики.

Широкую известность Кларку принесла роль Грега Уорнера в ситкоме «Да, дорогая!». Сериал выходил на CBS с 2000 по 2006 год, продержался шесть сезонов и насчитывал 122 эпизода. О’Мэлли играл в нём одного из главных героев, Джимми Хьюза.

До этого артист снимался в телевизионной комедии «Бостон Коммон», где получил ведущую роль в 1996 году. Среди других его работ — сериал «Родственная душа» (Soul Man), фильмы «Скала» и «Заплатить сполна».

В конце октября стало известно о смерти ещё одного американского актёра, прославившегося благодаря телевизионному сериалу. Как сообщал Life.ru 26 октября, в возрасте 90 лет скончался Уолтер Кёниг, сыгравший навигатора Павла Чехова в «Звёздном пути». Артист умер 25 октября в своём доме в Северном Голливуде. В последние минуты рядом с ним находились дочь Даниэль и племянница.