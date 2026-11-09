Чукотка, Магаданская область и Ямал заняли первые три места в рейтинге российских регионов по доле работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей. В Москве такой доход получают 24,4% работающих, а в среднем по стране — 7,5%. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Чукотском автономном округе доля таких работников достигла 42%. В Магаданской области показатель составил 28,4%, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 25,2%. Таким образом, на Чукотке зарплату выше 200 тысяч рублей получает почти каждый второй работающий. В первую пятёрку также вошли Москва (24,4%) и Ненецкий автономный округ (17,6%).

На другом конце списка оказались Чечня, Ингушетия и Калмыкия. В каждой из этих республик доля работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей составила 0,7%. При этом в Ингушетии 72,2% работающих получают менее 45 тысяч рублей, в Чечне — 70,3%, а в Калмыкии — 47,1%.

В среднем по России менее 45 тысяч рублей в месяц зарабатывают 24,6% работников. В Москве доля таких зарплат составляет 7,7%, в Санкт-Петербурге — 13,4%. Среди регионов с наиболее высокими долями низкооплачиваемых работников также оказались Дагестан (62%), Кабардино-Балкария (54,6%) и Карачаево-Черкесия (51,2%).

При этом типичный диапазон зарплат на Чукотке составил от 122 до 293 тысяч рублей, в Магаданской области — от 102 до 211 тысяч, а в ЯНАО — от 97 до 202 тысяч. В Москве он находился в пределах 80–194 тысяч рублей, по России в целом — 46–115 тысяч. В исследовании учитывались данные за период с сентября 2025 года по август 2026-го. Всего в рейтинг включили 85 регионов.

Ранее HR-эксперт заявила, что российские работодатели больше не спешат повышать зарплаты сотрудникам, которые грозят увольнением. Компании получили возможность выбирать, кого действительно стоит удерживать, а кому можно позволить уйти. По словам специалиста, ситуация изменилась прежде всего в офисных профессиях. Если раньше работодатель мог соглашаться на прибавку, опасаясь остаться без сотрудника, то теперь у него чаще есть время найти замену или распределить обязанности между другими членами команды.