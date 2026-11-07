Российские работодатели больше не спешат повышать зарплаты сотрудникам, которые грозят увольнением. Компании получили возможность выбирать, кого действительно стоит удерживать, а кому можно позволить уйти, рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, ситуация изменилась прежде всего в офисных профессиях. Если раньше работодатель мог соглашаться на прибавку, опасаясь остаться без сотрудника, то теперь у него чаще есть время найти замену или распределить обязанности между другими членами команды.

«У работодателя появилась возможность не соглашаться сразу же на повышение зарплаты при угрозе увольнения. Теперь они могут дольше выбирать кандидатов или перераспределять обязанности между имеющейся командой вместо замены ушедшего», — объяснила Лоикова.

Изменение баланса сил подтверждают и данные рынка труда. По информации hh.ru, в октябре количество офисных вакансий сократилось на 4% по сравнению с сентябрём, тогда как число активных резюме выросло на 2%. Однако, подчеркнула эксперт, эти показатели не означают, что компании массово отменяют премии и социальные пакеты.

При этом борьба за ценных специалистов никуда не исчезла. Работодатели по-прежнему готовы предлагать особые условия инженерам, технологам, сотрудникам с редкими навыками и успешным продавцам с собственной клиентской базой. Даже при заморозке общего найма таких работников бывает сложно заменить.

Сохраняется нехватка кадров и в ряде отраслей, включая сельское хозяйство, водоснабжение и электроэнергетику. По данным мониторинга Банка России, предприятия стали лучше обеспечены сотрудниками, но многие организации всё ещё испытывают кадровый дефицит.

Таким образом, решающим фактором при переговорах о повышении зарплаты становится не сама угроза ухода, а то, насколько сложно компании обойтись без конкретного специалиста. При этом замена работника по-прежнему требует расходов на поиск, обучение и адаптацию нового человека.