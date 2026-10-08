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Опубликовано 8 октября, 11:57

Юрист объяснил, когда работодатель вправе вернуть удалёнщика в офис

Юрист Южалин: Вернуть удалёнщика в офис можно только по обоснованным причинам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Работодатель может в одностороннем порядке изменить дистанционный формат работы и потребовать от сотрудника вернуться в офис, но только при наличии обоснованных причин. Об этом заявил эксперт Александр Южалин в беседе с НСН.

Если удалёнка закреплена в трудовом договоре или дополнительном соглашении, просто отменить её без оснований нельзя. При этом Трудовой кодекс допускает изменение условий по инициативе компании, когда сохранить прежний формат невозможно из-за организационных или технологических изменений.

«Бывают случаи, что этот вариант используется для оптимизации численности, например, если какой-то работник не нужен. Если работодатель знает, что человек с удалёнки не выйдет, он может решить вопрос с неугодным работником таким образом. Но это точечные случаи», — рассказал Южалин.

Работника должны письменно предупредить о переходе в офис не позднее чем за два месяца и объяснить причины изменения условий. Если сотрудник отказывается, компания обязана предложить ему подходящие вакансии, в том числе нижестоящие или менее оплачиваемые.

При отсутствии другой работы либо отказе от неё трудовой договор может быть прекращён. В таком случае сотруднику положено выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

Южалин отдельно подчеркнул, что договорённость об удалёнке лучше фиксировать письменно. Трудовой кодекс предусматривает постоянную, временную и комбинированную дистанционную работу, а конкретный режим может закрепляться в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

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Ранее Life.ru писал, что российские компании всё активнее возвращают сотрудников из дома в офисы. По оценке HR-эксперта, к концу 2026 года число полностью дистанционных работников в стране может заметно сократиться. Кроме того, 36% работающих удалённо россиян заявляли о готовности уволиться, если работодатель потребует постоянного присутствия в офисе.

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Анастасия Никонорова
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