Удалёнка умирает: Российские компании массово возвращают сотрудников в офисы

Российские компании активно сворачивают практику полной удалённой работы. Причина — снижение ВВП и высокая ключевая ставка, ограничившая доступ к внешнему финансированию. В таких условиях бизнес вынужден повышать эффективность взаимодействия персонала, заявила HR-эксперт Дарья Самойлова в беседе с «Газетой.ru».

К ноябрю 2024 года 77% отечественных фирм вернули команды в офис или на гибридный режим. Доля полностью дистанционной занятости упала до 7%. К концу 2026 года, по прогнозам экспертов, число работающих из дома россиян сократится почти вдвое — до 600–800 тысяч человек.

Основные причины: снижение производительности в среднем на 10% из-за недостатка живого общения и слабой самомотивации. Дистанционный формат замедляет принятие решений, что критично в период стагнации многих отраслей.

По данным Минэкономразвития, ВВП в первом квартале 2026 года упал на 0,3%. Строительство просело на 10%, металлургия — на 8,4%, добыча ископаемых — на 6,6%. Себестоимость грузоперевозок выросла на 9% из-за повышения НДС, топлива, тарифов «Платона» и утильсбора.

Бизнес стремится к командной вовлечённости и оперативности. Доля полной удалёнки продолжит снижаться, а гибридный формат останется востребованным. Исключение — творческие, технические и редкие профессии (особенно в IT). Там возможность работать из дома будет конкурентным преимуществом.

А ранее Life.ru писал, что часть россиян на удалёнке готовы уволиться при требовании вернуться в офис. Руководство в ответ получает тихое, но массовое сопротивление. Сотрудники приходят на работу лишь для того, чтобы «отметиться» электронным пропуском, выпить кофе на виду у руководства и со спокойной совестью уехать работать из дома.