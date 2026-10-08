«Зарплата добыта трудом»: Экономист объяснил рост числа россиян с доходом выше 200 тысяч

Увеличение числа россиян с зарплатой выше 200 тысяч рублей не означает, что население стало вдвое богаче. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил такую динамику инфляцией, кадровым дефицитом и ростом нагрузки на работников.

«То есть разные механизмы влияли на рост этой заработной платы, а не просто так кто-то захотел, повысил и так далее. То есть заработная плата добыта трудом», — подчеркнул экономист.

По данным ФНС, число получающих более 200 тысяч рублей в месяц выросло с 1,74 млн человек в 2022 году до 3,9 млн. При этом, по расчётам Сафонова, средняя зарплата за четыре года увеличилась на 63%, тогда как инфляция составила 49%.

Эксперт отметил, что повышение МРОТ также повлияло на официальную статистику. Небольшим компаниям пришлось выводить из тени часть выплат, которые раньше могли не отражаться полностью.

Доходы выше 200 тысяч рублей, по словам профессора, чаще встречаются в финансовой сфере, IT, добывающих отраслях и оборонной промышленности. При этом рост оплаты нередко связан с нехваткой специалистов, необходимостью привлекать людей на удалённые предприятия и совмещением нескольких должностей.

Сафонов также предостерёг от прямой связи между рекордно низкой безработицей и лёгким поиском работы. По его словам, ситуация заметно различается в зависимости от региона и профессии, а число резюме на одну вакансию и продолжительность трудоустройства растут.

«Реальная экономика, она делается руками людей, в том числе и трудовыми мигрантами. Поэтому победит человек», — заключил эксперт, комментируя прогнозы о возможной замене работников искусственным интеллектом.