Работникам объяснили, как добиться от начальства индексации зарплаты

Если цены растут, а зарплата остаётся прежней, сотрудник вправе потребовать её индексации через суд, рассказала юрист Дарья Александрова. Вместе с этим можно добиваться взыскания задолженности, возникшей из-за отсутствия перерасчёта.

В комментарии для RG.ru специалист подчеркнула, что гарантия распространяется и на частные компании. Для бюджетных организаций порядок устанавливают нормативные акты, а остальные работодатели закрепляют его в коллективных договорах, соглашениях или внутренних документах.

При этом компенсировать подорожание товаров и услуг можно не только через индексацию. Верховный суд допускает другие способы повышения реального заработка: увеличение окладов, премии и дополнительные вознаграждения.

Помимо суда, работник может обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру. Инспекция вправе выдать обязательное предписание и привлечь нарушителя к административной ответственности. Прокуратура также проводит проверку и при выявлении нарушений требует их устранить.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов раскрыл планы по МРОТ до 2030 года. По его словам, минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей.