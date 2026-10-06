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Регион
Опубликовано 6 октября, 13:17

Работникам объяснили, как добиться от начальства индексации зарплаты

Юрист Александрова: Работник вправе требовать индексацию зарплаты через суд

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если цены растут, а зарплата остаётся прежней, сотрудник вправе потребовать её индексации через суд, рассказала юрист Дарья Александрова. Вместе с этим можно добиваться взыскания задолженности, возникшей из-за отсутствия перерасчёта.

В комментарии для RG.ru специалист подчеркнула, что гарантия распространяется и на частные компании. Для бюджетных организаций порядок устанавливают нормативные акты, а остальные работодатели закрепляют его в коллективных договорах, соглашениях или внутренних документах.

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При этом компенсировать подорожание товаров и услуг можно не только через индексацию. Верховный суд допускает другие способы повышения реального заработка: увеличение окладов, премии и дополнительные вознаграждения.

Помимо суда, работник может обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру. Инспекция вправе выдать обязательное предписание и привлечь нарушителя к административной ответственности. Прокуратура также проводит проверку и при выявлении нарушений требует их устранить.

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