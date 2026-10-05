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Опубликовано 5 октября, 13:01

Силуанов раскрыл планы по МРОТ до 2030 года

Силуанов: МРОТ в России достигнет 35 тысяч рублей к 2030 году

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей. Поставленная президентом Владимиром Путиным задача будет выполнена, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Уже в 2027 году МРОТ увеличится до 28 935 рублей. Сейчас федеральная минимальная зарплата составляет 27 093 рубля в месяц. По словам главы Минфина, дальнейшее повышение показателя должно ускорить рост заработков граждан с невысокими доходами.

Планка в 35 тысяч рублей к 2030 году была ранее обозначена как целевой ориентир. При этом в отдельных регионах минимальная заработная плата может быть выше федерального МРОТ, если такой уровень установлен соответствующим соглашением.

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Ранее на заседании правительства министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, что соответствует прогнозному росту зарплат. Таким образом, минималка в следующем году приблизится к отметке в 29 тысяч рублей.

Больше новостей о зарплатах, выплатах и доходах россиян — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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