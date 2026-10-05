Силуанов раскрыл планы по МРОТ до 2030 года

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей. Поставленная президентом Владимиром Путиным задача будет выполнена, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Уже в 2027 году МРОТ увеличится до 28 935 рублей. Сейчас федеральная минимальная зарплата составляет 27 093 рубля в месяц. По словам главы Минфина, дальнейшее повышение показателя должно ускорить рост заработков граждан с невысокими доходами.

Планка в 35 тысяч рублей к 2030 году была ранее обозначена как целевой ориентир. При этом в отдельных регионах минимальная заработная плата может быть выше федерального МРОТ, если такой уровень установлен соответствующим соглашением.

Ранее на заседании правительства министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, что соответствует прогнозному росту зарплат. Таким образом, минималка в следующем году приблизится к отметке в 29 тысяч рублей.