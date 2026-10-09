В России за пять лет в 1,5 раза сократилось число жалоб на работодателей

Россияне стали в полтора раза реже жаловаться на нарушения трудового законодательства за последние пять лет. Снижение числа обращений Роструд связывает с изменением принципов надзорной работы. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Михаил Иванков.

По словам Иванкова, инспекторы теперь не распределяют внимание между работодателями равномерно. Проверки в первую очередь касаются тех организаций, где нарушения могут привести к наиболее серьёзным последствиям. Такой порядок основан на риск-ориентированном подходе: чем выше потенциальный ущерб от возможных нарушений, тем больше внимания со стороны надзорных органов получает компания.

Ранее в Севастополе сотрудница цветочного магазина уволилась через три месяца работы из-за конфликта с начальницей. Девушка утверждает, что руководитель требовала благодарности за зарплату и возможность трудиться. Флорист считает, что начальник не воспринимал выплаты как должное. По её словам, работники должны были выражать признательность за деньги и работу. Конфликт обострился после того, как флорист не поздравила руководительницу с днём рождения. Начальница расценила это как неблагодарность.