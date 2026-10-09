«Я тут хозяйка»: В Севастополе начальница требовала флориста благодарить её за зарплату

Сотрудница цветочного магазина в Севастополе уволилась после трёх месяцев работы из-за конфликтов с руководителем. По словам девушки, начальница требовала благодарить её за зарплату и возможность работать, сообщает Mash Money.

Бывшая сотрудница рассказала, что руководитель не считала зарплату чем-то само собой разумеющимся. По её словам, работники должны были проявлять благодарность работодателю за выплаты и предоставленную работу.

Конфликт также возник после того, как флорист не поздравила начальницу с днём рождения. Руководитель назвала это проявлением неблагодарности и заявила, что сотрудница должна не только выполнять свои обязанности, но и служить людям и цветам.

Начальница также требовала отвечать на рабочие звонки в выходные. За каждый пропущенный вызов она, по словам девушки, грозила удерживать по 500 рублей. Такой же штраф сотрудница получила после ошибки при работе с заказом.

«Я тут хозяйка и меняю как мне надо», — написала руководительница в одной из опубликованных переписок.

После увольнения флорист разместила скриншоты общения с начальницей в социальных сетях. Девушка заявила, что не намерена возвращаться в магазин даже для получения оставшейся зарплаты.

Ранее в Китае 29-летняя сотрудница компании попала в больницу после 200 приседаний, которые её заставил сделать руководитель за невыполнение плана продаж. Начальник требовал от работников совершать по 200 звонков в день и привлекать новых клиентов. После того как женщина не выполнила норму, ей предложили сделать приседания или заплатить по 50 юаней за каждое невыполненное задание. После нагрузки у неё диагностировали рабдомиолиз — состояние, при котором разрушение мышечной ткани может привести к поражению почек.