Китаянка сделала 200 приседаний по приказу начальника и оказалась в больнице

В Китае 29-летняя работница компании оказалась на больничной койке после того, как руководитель наказал её двумястами приседаниями за срыв плана продаж. Об этом рассказала газета South China Morning Post.

Женщина по фамилии Янг незадолго до этого перебралась в Ханчжоу и в июне впервые вышла на работу — финансовым консультантом. Начальник её команды по фамилии Чжан обязывал каждого подчинённого делать по 200 звонков в день и находить новых клиентов.

28 июля Янг не справилась с нормой. Ей дали выбор: либо сделать сотню приседаний, либо заплатить по 50 юаней (630 рублей) за каждое из невыполненных заданий.

Девушка предпочла физическую нагрузку и присела двести раз, сняв всё на видео для руководителя. Вскоре после этого у неё сильно разболелись ноги, она едва могла стоять.

В больнице врачи поставили ей диагноз — рабдомиолиз. Это тяжёлое нарушение, при котором разрушенные мышцы выбрасывают в кровь опасные белки, что может привести к поражению почек.

В китайских соцсетях выбранное начальником наказание вызвало волну возмущения: люди назвали его унизительным и оскорбительным. Местные чиновники начали проверку в отношении компании.

Ранее сообщалось, что задержки зарплаты и постоянные изменения условий труда — веский повод искать новое место. Об этом заявила HR-специалист Ольга Новгородова. По её словам, особенно настораживает ситуация, когда обязанностей становится больше, а оплата остаётся прежней, и доход начинает зависеть от настроения руководителя. Эксперт также отнесла к тревожным признакам управленческий хаос, который в компаниях нередко выдают за гибкость.