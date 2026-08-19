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19 августа, 12:14

«Тушить чужие пожары»: Названы главные «ред-флаги» работодателей

Эксперт Новгородова призвала увольняться, если доход зависит от настроения шефа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Задержки зарплаты и постоянное изменение условий труда — серьёзный повод задуматься о смене работы, считает HR-специалист Ольга Новгородова. Особенно тревожно, если обязанности расширяются без пересмотра оплаты, а доход начинает зависеть от настроения руководителя.

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Ещё один «красный флаг» — управленческий хаос, который в компании пытаются выдать за гибкость. Постоянная смена приоритетов, задачи поздно вечером и размытая ответственность мешают сотруднику развиваться и заставляют его «тушить чужие пожары».

Разовые перестройки возможны в любом бизнесе, однако системные проблемы с выплатами, обязанностями и организацией процессов уже говорят о серьёзных рисках, подчеркнула эксперт в беседе с 360.ru.

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К слову, переписка с рекрутером или будущим руководителем сразу же формирует о вас впечатление. Каждое сообщение считывается не только по содержанию, но и по форме, и люди совершают одни и те же типичные ошибки.

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Борис Эльфанд
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