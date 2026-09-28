«Начнут давить и шантажировать»: Какие темы не стоит обсуждать с начальством

Рассказы о частной жизни могут дать недобросовестному начальнику возможность давить на сотрудника, предупредил HR-эксперт Гарри Мурадян. Собеседник «Абзаца» посоветовал сохранять профессиональную дистанцию и не посвящать руководство в личные тайны.

По его словам, интимные подробности, сплетни и слухи лучше оставлять за пределами служебного общения. Излишнее доверие может обернуться проблемами при разногласиях или решении карьерных вопросов, так как полученные сведения позволят воздействовать на уязвимые места подчинённого.

«Чревато это тем, что в какой-то момент полученными сведениями будут злоупотреблять. Будут знать вашу уязвимость и, например, начнут давить на неё либо шантажировать вас этим», — пояснил специалист.

Отдельно он напомнил об ограничениях на обсуждение служебных секретов и конфиденциальных документов, доверенных работнику. Особенно важно соблюдать их, если вышестоящее руководство прямо запретило раскрывать такую информацию.

Ранее HR-эксперт объяснил, почему начальнику важно регулярно хвалить сотрудников. По его словам, отсутствие обратной связи способно снижать мотивацию и повышать уровень стресса.