Не только критика: HR-эксперт объяснил, почему начальнику важно регулярно хвалить сотрудников

Руководителям стоит регулярно отмечать хорошую работу подчинённых, поскольку отсутствие обратной связи способно снижать мотивацию и повышать уровень стресса. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

По словам эксперта, похвала должна быть частью обычной управленческой работы. Если сотрудник справляется с задачами, важно прямо дать ему понять, что результат устраивает руководство и соответствует ожиданиям компании.

При этом Валинуров считает преувеличением утверждение, что люди увольняются исключительно из-за недостатка добрых слов от начальства. Однако постоянное отсутствие признания может постепенно снижать вовлечённость, усиливать стресс и в сочетании с другими проблемами подтолкнуть человека к уходу.

Эксперт советует руководителям искать поводы для положительной обратной связи каждый день. По его мнению, даже нескольких коротких слов достаточно, чтобы сотрудник получил подтверждение того, что движется в правильном направлении.

Такой же принцип, по словам Валинурова, должен работать и в обратную сторону. Если сотрудник допустил ошибку, лучше указать на неё сразу, а не ждать конца недели, месяца или квартала, иначе молчание может быть воспринято как допустимость такого поведения.

Ранее Life.ru рассказывал, что работодатель вправе наказать сотрудника за самовольный ранний уход с работы, даже если все задачи на день уже выполнены. Юрист поясняла, что окончание рабочего дня определяется трудовым договором и правилами внутреннего распорядка, поэтому уход без согласования может считаться дисциплинарным нарушением.