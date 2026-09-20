Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 08:10

Не только критика: HR-эксперт объяснил, почему начальнику важно регулярно хвалить сотрудников

HR-эксперт Валинуров назвал похвалу важной частью работы руководителя

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Руководителям стоит регулярно отмечать хорошую работу подчинённых, поскольку отсутствие обратной связи способно снижать мотивацию и повышать уровень стресса. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

По словам эксперта, похвала должна быть частью обычной управленческой работы. Если сотрудник справляется с задачами, важно прямо дать ему понять, что результат устраивает руководство и соответствует ожиданиям компании.

При этом Валинуров считает преувеличением утверждение, что люди увольняются исключительно из-за недостатка добрых слов от начальства. Однако постоянное отсутствие признания может постепенно снижать вовлечённость, усиливать стресс и в сочетании с другими проблемами подтолкнуть человека к уходу.

Эксперт советует руководителям искать поводы для положительной обратной связи каждый день. По его мнению, даже нескольких коротких слов достаточно, чтобы сотрудник получил подтверждение того, что движется в правильном направлении.

Такой же принцип, по словам Валинурова, должен работать и в обратную сторону. Если сотрудник допустил ошибку, лучше указать на неё сразу, а не ждать конца недели, месяца или квартала, иначе молчание может быть воспринято как допустимость такого поведения.

Простудный героизм: Почему начальник не может просто выгнать заболевшего сотрудника домой
Простудный героизм: Почему начальник не может просто выгнать заболевшего сотрудника домой

Ранее Life.ru рассказывал, что работодатель вправе наказать сотрудника за самовольный ранний уход с работы, даже если все задачи на день уже выполнены. Юрист поясняла, что окончание рабочего дня определяется трудовым договором и правилами внутреннего распорядка, поэтому уход без согласования может считаться дисциплинарным нарушением.

Больше новостей о работе, карьере и отношениях внутри коллективов — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar