Сделал дело — всё равно сиди: Юрист предупредила о наказании за ранний уход с работы

Сотрудник не может самовольно уйти с работы до конца дня, даже если выполнил все поставленные задачи. Такой поступок считается нарушением трудовой дисциплины, а отсутствие более четырёх часов подряд без уважительной причины может закончиться увольнением за прогул. Об этом RT рассказала юрист hh.ru, эксперт трудового права Екатерина Афанасьева.

«По общему правилу необходимо находиться на рабочем месте в установленные часы работы и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка», — напомнила специалист.

По её словам, даже более короткое отсутствие работодатель вправе расценить как дисциплинарный проступок. Чтобы уйти раньше без последствий, сотруднику необходимо получить разрешение руководителя. Другой режим работы можно согласовать с работодателем и зафиксировать в трудовом договоре, заключила Афанасьева.

При этом соблюдение рабочего графика обязательно для обеих сторон. Недавно сотрудник «РН-Бурения» отсудил у работодателя более 530 тысяч рублей за утренние совещания. Созвоны проходили с 07:30 до 09:00, хотя рабочий день мужчины начинался в 09:00. Суд признал это время сверхурочной работой.

Кроме того, индексация зарплаты является предусмотренной законом гарантией, а не доброй волей работодателя. Если выплаты не повышают с учётом роста цен, сотрудник может сначала обратиться к руководству, а затем — в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.