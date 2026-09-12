Россиянин отсудил у шефа полмиллиона за созвоны по утрам

Сотрудник ООО «РН-Бурение» Валерий Мухаметшин отсудил у работодателя более 530 тысяч рублей за участие в утренних совещаниях до начала рабочего дня. Как следует из определения Седьмого кассационного суда, рабочий день мужчины начинался в 9:00, тогда как селекторные совещания проходили с 7:30 до 9:00.

Мухаметшин участвовал в таких созвонах по аудиоконференцсвязи. Суд установил, что совещания проводились за пределами его рабочего времени и были связаны с исполнением должностных обязанностей.

Работодатель настаивал, что отдельных распоряжений об обязательном участии в ранних совещаниях не было, а сам сотрудник подключался к ним дистанционно. Однако суды сочли эти доводы недостаточными и признали такое время сверхурочной работой.

В итоге с компании взыскали 372 645 рублей задолженности по зарплате, ещё 150 132 рубля компенсации за задержку выплаты и 10 тысяч рублей морального вреда. Общая сумма превысила 532 тысячи рублей, кроме того, компенсация за просрочку продолжает начисляться до фактической выплаты долга.

Кассационный суд оставил решения нижестоящих инстанций без изменения, а жалобу «РН-Бурения» — без удовлетворения.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о новых правилах оплаты сверхурочной работы в 2026 году. С 1 сентября годовой лимит переработок при определённых условиях может быть увеличен до 240 часов, при этом для сверхурочной работы сохраняется повышенная оплата.