Новая должность с подвохом: 6 вопросов, которые нужно задать до повышения

Повышение на работе не всегда означает улучшение условий и качества жизни. Вместе с новой должностью сотрудник может получить дополнительные обязанности, ответственность за чужие ошибки и проблемы, на причины которых не сможет влиять. Об этом Life.ru рассказал вице-президент Корпорации развития бизнеса по корпоративной стратегии Дмитрий Мирошников.

Вместе с прибавкой к зарплате можно получить обязанность компенсировать собой всё, что плохо устроено в компании. При обсуждении повышения это может звучать как «больше ответственности». Дмитрий Мирошников Вице-президент Корпорации развития бизнеса по корпоративной стратегии

Мирошников привёл собственный пример. После того как ему доверили руководство компанией, первые полгода он постоянно решал срочные проблемы сразу в нескольких подразделениях.

«Когда мне доверили руководство компанией, первые полгода я постоянно тушил пожары», — рассказал эксперт.

По его словам, ему приходилось одновременно заниматься вопросами склада, продаж, инженеров и финансов. После инвентаризации остатки снова не сходились. Сотрудники обещали быть внимательнее, однако уже в следующем месяце ситуация повторялась. В результате руководитель был постоянно занят, а сбои никуда не исчезали.

Отдельной проблемой стали полномочия. Ключевые решения по-прежнему оставались за собственниками компании. Их обсуждение занимало дни и недели, однако отвечать за результат предстояло руководителю. Через полгода Мирошникову пришлось отдельно добиваться полномочий, которых он не получил вместе с назначением.

По словам эксперта, перед повышением стоит заранее оценить, какие проблемы достанутся сотруднику вместе с новой ролью и сможет ли он влиять на их причины.

Мирошников также обратил внимание на нагрузку. Ответственность за команду неизбежно включает и чужие ошибки. Но если каждую из них руководитель вынужден исправлять лично, его рабочий день постепенно перестаёт иметь чёткие границы.

Сначала человек задерживается, чтобы выручить коллегу, затем отвечает на сообщения в выходной. Постепенно постоянная доступность становится частью рабочего процесса, а компания привыкает компенсировать нехватку сотрудников, правил и своевременных решений временем руководителя.

По словам Мирошникова, прибавку к зарплате видно сразу, однако цену повышения приходится считать отдельно. Стоит учитывать, насколько увеличилось число рабочих часов, сколько вечеров теперь занимает переписка и получается ли отдыхать без ожидания очередной срочной задачи.

«Если доход вырос на четверть, а время работы наполовину, каждый час фактически стал оплачиваться дешевле», — пояснил эксперт.

Перед согласием на новую должность Мирошников советует обсудить с работодателем шесть вопросов.

Во-первых, стоит выяснить, какие нынешние обязанности снимут с сотрудника после повышения и кому их передадут. Иначе к прежней работе просто добавится новая.

Во-вторых, важно заранее определить, какие решения руководитель сможет принимать самостоятельно. Речь идёт о бюджете, найме сотрудников, приоритетах и изменениях в работе команды.

Третий вопрос касается уже накопившихся проблем. Эксперт рекомендует попросить показать текущие результаты, рассказать о нехватке сотрудников и объяснить причины ухода предыдущего руководителя.

Также нужно заранее определить, по каким результатам работодатель будет оценивать нового руководителя через три и шесть месяцев. Это поможет отделить накопленные до его назначения проблемы от результатов собственной работы.

Ещё один важный момент — доступность вне рабочего времени. Стоит выяснить, когда руководитель обязан оставаться на связи и кто сможет его заменить. По мнению Мирошникова, ответ «у нас все ответственные» слишком расплывчат, когда речь идёт о работе в выходные.

Наконец, стоит договориться, когда стороны пересмотрят нагрузку, полномочия и оплату, если реальная работа окажется шире первоначальных договорённостей.

Эксперт советует зафиксировать ответы письменно. По его словам, фраза «сначала вступай в должность, потом разберёмся» оставляет самые важные условия открытыми.

Мирошников также считает, что руководителю необходимо время не только на устранение последствий сбоев, но и на их причины. Если одна и та же проблема каждый месяц требует от него личного вмешательства, стоит менять сам порядок работы.

Перед согласием на повышение эксперт советует представить обычный вторник после назначения и оценить, какие проблемы получится решить, а какие придётся постоянно выдерживать.

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