Не просите, а согласуйте: HR-эксперт рассказала, можно ли привести ребёнка с собой на работу

Работник не может требовать от работодателя разрешить привести ребёнка на рабочее место, поскольку такое право напрямую не закреплено в Трудовом кодексе. Решение о допуске детей в офис компания принимает самостоятельно с учётом внутренних правил и требований безопасности. Об этом в беседе с RT рассказала HR-директор Валентина Романова.

По её словам, федеральное законодательство при этом не содержит общего запрета на разовое присутствие ребёнка в обычном офисе.

Если в компании нет ограничений по пропускному режиму, а помещение не относится к опасным объектам, визит ребёнка может быть согласован с руководством.

«В то же время федеральный закон не вводит общего запрета на разовое присутствие детей в обычном офисе. Если в правилах внутреннего трудового распорядка или положении о пропускном режиме нет ограничений, а ребёнок не попадает в опасную или режимную зону, работодатель может согласовать такой визит», — заявила она.

При этом привести ребёнка на стройплощадку, в производственный цех, лабораторию или другие потенциально опасные зоны нельзя. Там действуют дополнительные требования из-за техники, оборудования, материалов и условий труда.

К примеру, на строительных объектах может быть опасно из-за большого количества техники, грузоподъёмных механизмом и электрооборудования. По словам эксперта, похожие ограничения могут действовать на складах, объектах с химическими веществами, в помещениях с доступом к коммерческой тайне или персональным данным.

В обычном офисе вопрос решается иначе: главное — соблюдение внутренних правил компании и отсутствие помех для рабочего процесса. Для согласования визита лучше заранее направить руководителю или HR обращение с указанием даты, времени, возраста ребёнка и причины посещения, отметила специалист.

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