В шести регионах России уровень безработицы опустился до 1% и ниже
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Уровень безработицы в шести российских регионах по итогам июня — августа составил 1% и меньше. Самые низкие показатели зафиксировали в Калужской и Нижегородской областях, сообщает ТАСС.
В Калужской и Нижегородской областях безработица составила по 0,8%. Это минимальное значение среди вошедших в выборку регионов.
В Новгородской области, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе показатель оказался на уровне 0,9%. В Республике Хакасия безработица составила 1%.
Таким образом, сразу шесть субъектов РФ по среднему показателю за три летних месяца удержали безработицу на уровне не выше 1%.
Ранее сообщалось, что безработица в России остаётся около исторического минимума. Президент Владимир Путин в сентябре оценивал показатель по стране в 2,3%. Российские власти также связывают низкую безработицу с сохраняющимся высоким спросом на работников в ряде отраслей. На этом фоне государство продолжает работу над обеспечением экономики кадрами и подготовкой специалистов для сфер, где сохраняется их нехватка.
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