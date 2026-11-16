Американский спортивный обозреватель Филип Херш увидел совершенно другую Александру Трусову на этапе Гран-при США Skate America. Журналист NBC Sports сравнил 17-летнюю фигуристку, которая пятью четверными прыжками потрясла Олимпиаду в Пекине, с нынешней 22-летней спортсменкой, вернувшейся на международную арену после рождения сына. По его мнению, изменилась не только фамилия Александры, но и сам подход к фигурному катанию. Об этом Херш написал в большом материале для NBC Sports.

Автор напомнил, какой эмоциональной была Трусова на Олимпиаде-2022. Тогда россиянка исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила золото Анне Щербаковой. После объявления результатов Александра не смогла сдержать эмоций и заявила, что ненавидит фигурное катание.

Четыре года спустя перед американской публикой предстала уже Александра Игнатова — жена фигуриста Макара Игнатова и мама 15-месячного Михаила. Как отмечает Херш, теперь она выглядит более зрелой спортсменкой, способной не только выполнять сложнейшие прыжки, но и передавать характер музыки.

Особенно журналист выделил короткую программу под лирическую музыку из фильма «Лара», поставленную французским хореографом Бенуа Ришо. По его наблюдению, Трусова стала уделять больше внимания плавности движений и эмоциональному содержанию выступления.

Сама фигуристка призналась, что после возвращения иначе воспринимает собственную карьеру.

«Да, мне действительно нравится. Иначе зачем бы я этим занималась?» — сказала Александра, отвечая на вопрос об удовольствии от выступлений.

Она объяснила, что в детстве спортсмены часто сосредоточены исключительно на достижении целей. Когда фигурным катанием занимаешься с четырёх лет, легко забыть, что любимое дело должно приносить радость. После перерыва Трусова, по её словам, осознанно решила вернуться на лёд, потому что действительно этого хочет.

Изменился и технический арсенал россиянки. Если раньше её программы включали четверные лутц, флип, сальхов и тулуп, то сейчас в произвольной остался один четверной лутц. При этом Александра уже шутила, что ждать от неё повторения олимпийских пяти четверных не стоит.

Херш обратил внимание и на семейную сторону возвращения. Теперь на турниры фигуристка путешествует вместе с маленьким сыном. На этапе в Китае её сопровождала мама, а в США к Александре присоединился супруг Макар Игнатов.

Любопытно, что Трусова даже расстроилась из-за отсутствия показательных выступлений на Skate America. По информации обозревателя, она хотела получить возможность исполнить параллельные четверные лутцы вместе с американским фигуристом Ильёй Малининым.