Отвращение к партнёру спустя 48 месяцев жизни вместе в смысле секса — не редкий «дефект» и не обязательно признак того, что «любовь прошла». Об этом Life.ru рассказала д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН, научный руководитель Клиники профессора Калинченко Светлана Калинченко.

«После 4 лет совместной жизни очень часто снижается спонтанное желание, а близость начинает восприниматься скорее как семейная, чем эротическая. Но слово «отвращение» важно: если оно сильное, телесное, с избеганием и дистрессом — это уже не просто «бытовуха», а сигнал, который стоит разобрать», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, после 48 месяцев вместе может не хотеться близости, так как проходит стадия влюблённости. Первые 1–3 года сильно работают новизна, неопределённость, идеализация. К 4 годам мозг привыкает: партнёр становится «безопасным и предсказуемым». Это хорошо для привязанности, но само по себе не поддерживает желание.

Желание и привязанность — разные системы. Привязанность требует безопасности, предсказуемости, «мы как семья». Эротическое желание часто требует дистанции, новизны, тайны, ощущения «другого человека». Когда всё слито в быт и роль «родного», желание может гаснуть — не потому, что партнёр плохой, а потому что исчезла эротическая дистанция, партнёр воспринимается как родственник.

Тело учится ассоциациям. Если партнёр ассоциируется с бытом, обязанностями, ссорами, заботой, зависимостью, «он/она как родственник», мозг может автоматически переключать близость в неэротический регистр. Это не буквальное «родство», а эффект привыкания и смены категории: «свой/безопасный» вместо «желанный/загадочный».

Накопленные обиды и невысказанное. Отвращение часто маскирует гнев, разочарование, чувство несправедливости, потерю уважения, нарушенные границы. Тело может «отталкивать» раньше, чем вы сформулировали, что не так.

Роли, которые убивают желание. Если вы стали «родителем» партнёру, сиделкой, менеджером быта, если одна сторона стала зависимой/инфантильной — сексуальное влечение падает. Желание плохо совмещается с ролью «я тебя воспитываю/спасаю».

Стресс, усталость, здоровье, лекарства. Хронический стресс, недосып, депрессия, тревога, некоторые антидепрессанты, гормональные контрацептивы, проблемы со щитовидной железой, боль, послеродовый период — всё это снижает либидо.

Давление и «долг». Если близость стала обязанностью, тело начинает защищаться отвращением/избеганием. Это не «фригидность», а защитная реакция.

Почему «как родственник». Потому что мозг — не моральный судья, а система категорий. При совместном быте накапливаются: — общие рутины и запахи дома; — забота и бытовые обязанности; — отсутствие границ и личного пространства; — предсказуемость; — иногда роль «семьи» без эротической отдельности.

В итоге партнёр попадает в категорию «близкий/безопасный/свой», а не «эротически другой». Это похоже на то, как привычка притупляет вкус: не потому, что еда плохая, а потому что исчезла новизна. Важно: это не инцест и не патология сама по себе; это про то, как желание устроено.

Когда это красный флаг и стоит обратиться к специалисту

· отвращение сильное, с паникой, тошнотой, желанием избегать прикосновений; · есть опыт насилия, принуждения, травмы; · партнёр нарушает границы, давит, унижает; · вы перестали чувствовать себя в безопасности; · есть депрессия, тревога, боль, проблемы с гормонами/циклом; · это вызывает страдание и разрушает отношения.

Что можно сделать

1. Не заставлять себя. Через «надо» желание не возвращается, а отвращение усиливается. 2. Разделить близость и секс. На время убрать «обязанность секса», оставить несексуальные прикосновения, объятия, заботу — но с ясными границами. 3. Вернуть дистанцию и отдельность. Личное пространство, своё время, интересы, не быть всё время «слитыми». Желанию нужен воздух. 4. Разобрать обиды и роли. Честный разговор: где вы чувствуете себя родителем/ребёнком/должником, где потеряно уважение. 5. Добавить новизну и эротику вне спальни.

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