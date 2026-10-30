«Секс-инклюзив» набирает популярность у россиянок в Турции: каким запретным техникам их учат

В Турции отели стали завлекать туристок из России «секс-инклюзивом», пишет SHOT. Женщинам предлагают короткий курс по освоению интимных техник, позам и искусству соблазнения. Девять дней подобной «учёбы» потребует 79 тысяч рублей, проживание оплачивается отдельно.

При этом россиянкам предлагают сразу шиирокий спектр обучения. Среди прочего называются танцы для пластики в постели, прокачка интимных мышц с лазерной указкой, уроки оральных ласк и эротического массажа. Организаторы обещают научить тушить причинным местом свечи, что якобы помогает тренировке мышц тазового дна.

Отработать навыки можно на турецких мужчинах. Отели не стеснясь предалагют подобные секс-услуги. А для тех, кому и этого покажется мало — можно пройти курсы по притягиванию денег, принцев на белых конях и даже на время стать «гейшей», освоив специальные техники. В финале самые старательные поборются за кубок «Мисс совершенство — Турция 2026».

Ранее в Турции предложили разделить гостиничную систему «всё включено» на пять категорий в зависимости от качества обслуживания и набора услуг. Предлагается ввести Eco (экономический), Eco Plus (улучшенный экономический), средний, высокий и люксовый. Для каждого из них должны установить единые требования, которым отели будут соответствовать при прохождении сертификации.