Пять оттенков all inclusive: Турецкие отельеры предложили новую классификацию отдыха
В Турции предложили разделить систему «всё включено» на пять категорий
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Турции предложили разделить гостиничную систему «всё включено» на пять категорий в зависимости от качества обслуживания и набора услуг. С такой инициативой выступил член совета директоров Kilit Group Толга Килит на туристическом форуме в Анталье, его слова приводит Turizm Guncel.
Предлагается ввести пять уровней обслуживания: Eco (экономический), Eco Plus (улучшенный экономический), средний, высокий и люксовый. Для каждого из них должны установить единые требования, которым отели будут соответствовать при прохождении сертификации.
По замыслу Килита, новая классификация позволит туристам ещё до бронирования понимать, какие именно услуги входят в стоимость отдыха. Сейчас под одинаковым названием «всё включено» могут предлагаться гостиницы с совершенно разными условиями проживания, питанием и дополнительными возможностями.
Представитель Kilit Group предложил привлечь к разработке стандартов Министерство культуры и туризма Турции. В качестве примера он привёл систему сертификации безопасного туризма, которая ранее применялась для проверки гостиниц.
Единые критерии могут помочь отельерам точнее устанавливать цены и продвигать свои предложения. Предполагается, что туристам станет проще сравнивать гостиницы и выбирать подходящий уровень отдыха.
При этом речи об отмене привычного формата «всё включено» не идёт. Пока это лишь предложение представителя гостиничного бизнеса: конкретные требования к категориям и сроки возможного введения новой системы ещё не определены.
Ранее Life.ru сообщал, что турецкие отельеры рассматривают возможность модернизации системы «всё включено» без ущерба для интересов российских туристов. Представитель туристической отрасли Бодрума Исмаил Карагюль объяснил, что гостиницы изучают более гибкие наборы услуг и дополнительные возможности для отдыхающих. При этом полный отказ от all inclusive не обсуждается, поскольку формат остаётся востребованным среди гостей из России и других стран.