Пять оттенков all inclusive: Турецкие отельеры предложили новую классификацию отдыха

В Турции предложили разделить гостиничную систему «всё включено» на пять категорий в зависимости от качества обслуживания и набора услуг. С такой инициативой выступил член совета директоров Kilit Group Толга Килит на туристическом форуме в Анталье, его слова приводит Turizm Guncel.

Предлагается ввести пять уровней обслуживания: Eco (экономический), Eco Plus (улучшенный экономический), средний, высокий и люксовый. Для каждого из них должны установить единые требования, которым отели будут соответствовать при прохождении сертификации.

По замыслу Килита, новая классификация позволит туристам ещё до бронирования понимать, какие именно услуги входят в стоимость отдыха. Сейчас под одинаковым названием «всё включено» могут предлагаться гостиницы с совершенно разными условиями проживания, питанием и дополнительными возможностями.

Представитель Kilit Group предложил привлечь к разработке стандартов Министерство культуры и туризма Турции. В качестве примера он привёл систему сертификации безопасного туризма, которая ранее применялась для проверки гостиниц.

Единые критерии могут помочь отельерам точнее устанавливать цены и продвигать свои предложения. Предполагается, что туристам станет проще сравнивать гостиницы и выбирать подходящий уровень отдыха.

При этом речи об отмене привычного формата «всё включено» не идёт. Пока это лишь предложение представителя гостиничного бизнеса: конкретные требования к категориям и сроки возможного введения новой системы ещё не определены.