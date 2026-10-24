Пять звёзд и ноль сервиса: Отдых россиян в Турции закончился компенсацией в 1,3 млн рублей

Житель Дагестана добился через суд компенсации более 1,3 миллиона рублей после того, как его семью досрочно выселили из пятизвёздочного отеля в Турции. Хасавюртовский городской суд признал, что туроператор не выполнил свои обязательства перед клиентами. Это следует из материалов дела.

Мужчина приобрёл путёвку на четверых стоимостью около 714,4 тысячи рублей. Семья должна была провести десять дней в Lago Hotel 5*, однако уже на следующий день после заселения администрация потребовала освободить номер, сославшись на нарушение правил проживания. Доказательств этого туристам не представили.

Взамен отдыхающим предложили гостиницу Concordia Celes Hotel более низкого класса. Туроператор обещал подобрать равноценное размещение, но подходящего варианта не нашлось. В итоге путешественникам пришлось самостоятельно оплатить другой отель — My Home Resort Hotel, потратив ещё 201 тысячу рублей.

После возвращения мужчина потребовал компенсировать стоимость неоказанных услуг и дополнительные расходы. Туроператор претензию не удовлетворил, поэтому турист обратился в суд.

Суд установил, что услуги по договору за семь из десяти оплаченных дней были оказаны ненадлежащим образом. За этот период с компании постановили взыскать 464,5 тысячи рублей. Столько же составила неустойка. Ещё 100 тысяч рублей присудили за моральный вред, 232,3 тысячи — в качестве штрафа и 60 тысяч — на оплату юридических услуг.

В результате общая сумма взыскания достигла 1 321 268 рублей. Однако возвращать 201 тысячу рублей, потраченную на другую гостиницу, суд отказался, посчитав эти расходы оплатой отдельного туристического продукта. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее Life.ru рассказывал о семье из Иванова, которая отсудила 234 тысячи рублей за испорченный отпуск в Турции. Из-за нехватки свободных номеров россиянам пришлось целую неделю жить в одной комнате с незнакомыми людьми. Добиться компенсации удалось после обращения в суд.