Шестеро в одной комнате: Российская семья отсудила компенсацию за кошмарный отдых в Турции

Семья из Иванова отсудила компенсацию за испорченный отпуск в Турции, где вместо отдельного номера ей пришлось целую неделю жить с незнакомыми людьми. В четырёхзвёздочном отеле туристов поселили вшестером в одну комнату из-за нехватки свободных мест. За путёвку россияне заплатили 263 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина, его супруга и ребёнок отправились отдыхать в Кемер, забронировав номер в Ambassador Hotel Plaza 4*. Однако по приезде выяснилось, что гостиница не может выполнить условия бронирования из-за овербукинга. Вместо отдельной комнаты семью разместили вместе с тремя туристами из Московской области.

В таком составе отдыхающие провели семь суток. По словам пострадавших, администрация постоянно обещала решить проблему, но каждый раз переносила переселение. В результате людям приходилось спать в одежде, а вещи держать в чемоданах из опасения кражи. Даже пользоваться ванной и туалетом шестерым постояльцам приходилось по очереди.

Руководство гостиницы предложило альтернативный вариант размещения, однако новый отель находился дальше и имел более низкую категорию. Семья отказалась от переезда. На аналогичные проблемы с заселением жаловались и другие отдыхающие.

Обстоятельства совместного проживания подтверждались перепиской, фотографиями и специальным актом, который подписали обе семьи. После возвращения в Россию туристы обратились в суд с иском к туроператору Coral Travel.

Компания добровольно вернула клиентам 74,5 тысячи рублей, однако полностью урегулировать спор не удалось. Суд дополнительно взыскал с туроператора неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. По информации Baza, общая сумма выплат в пользу семьи составит около 234 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о другой семье россиян, столкнувшейся с дополнительными расходами в турецком отеле. После госпитализации пенсионерки её сын прилетел присмотреть за оставшимся без сопровождения подростком, однако администрация гостиницы потребовала с мужчины тысячу евро за проживание на уже оплаченном месте матери. Ещё один скандал разгорелся в сентябре в пятизвёздочном отеле Аланьи, где российские туристы пожаловались на массовые отравления. После публикаций СМИ Роспотребнадзор направил запрос турецким властям и взял ситуацию на контроль.