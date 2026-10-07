Отпуск москвички в Турции закончился госпитализацией, её 15-летний внук оказался без сопровождающего. После травмы бабушки подросток остался в пятизвёздочном отеле один, а его отец, срочно прилетевший из Москвы, не смог просто занять место женщины — за проживание с него потребовали дополнительную плату. Об этом сообщает SHOT.

Пенсионерка из Москвы сломала шейку бедра на пляже 5-звёздочного отеля в Турции. Фото © Telegram / SHOT

Пенсионерка из Москвы сломала шейку бедра на пляже 5-звёздочного отеля в Турции. Фото © Telegram / SHOT

Семья в третий раз приехала в Sunis Elita Beach Resort. 4 октября на пляже женщина оступилась из-за стыка покрытия возле душевой и получила перелом шейки бедра. В клинике ей сообщили, что сначала необходимо установить протез. Лечение оценили в $6–8 тысяч, причём страховка стоимость протеза не покрывает. После вмешательства семье ещё предстоит организовать возвращение пенсионерки домой в бизнес-классе.

Пока женщина находилась в больнице, её внук остался в гостинице без взрослых. Отец подростка вылетел в Турцию и заранее предупредил турагента, туроператора и отель, что будет жить на уже оплаченном месте матери. Мужчина приехал около 22:30, но вместо заселения услышал требование доплатить €1 тысячу за оставшиеся дни. После переговоров ему разрешили провести в номере одну ночь за €200. Утром вопрос возник снова: с отца потребовали новую оплату и пригрозили выселением.

Ранее Life.ru писал, что сообщения о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в заселении в турецкие отели преувеличены. Такие ограничения действительно существуют, однако являются политикой отдельных гостиниц, а не общим правилом для всей Турции. Сама практика уже становилась предметом разбирательств в Турции. В 2026 году турецкое Управление по правам человека и равенству оштрафовало несколько отелей за отказ размещать гостей из-за того, что они мужчины, признав такие случаи нарушением запрета на дискриминацию.