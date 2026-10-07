Погибшим при полёте на параплане в турецком Фетхие оказался 37-летний москвич

Погибшим во время полёта на параплане в турецком Фетхие оказался 37-летний москвич Александр К. Дома его ждали жена и маленький сын, сообщает SHOT.

Экстрим был важной частью его жизни. Александр регулярно делился в личном блоге кадрами прыжков с парашютом и другими рискованными увлечениями. Работал он в сфере продвижения в соцсетях — занимал должность менеджера Xblogers, связанной с сообществом тиктокеров XHouse.

В Фетхие россиянин приехал не ради обычного туристического отдыха, а для учебного полёта. Около 10:30 он поднялся в воздух с площадки на горе Бабадаг, расположенной на высоте 1900 метров, передаёт турецкое агентство DHA.

Через некоторое время после старта произошло падение. Александр потерял управление и рухнул на скалистый участок. Турецкие источники при этом пока не называют установленную причину аварии. К месту происшествия направили спасательные службы. Однако добраться до пострадавшего живым уже не удалось — мужчина скончался.

Гора Бабадаг уже становилась местом смертельных происшествий с парапланеристами. Life.ru рассказывал о гибели туристки из Китая и инструктора при падении двухместного параплана. Их нашли на труднодоступном скалистом участке, поэтому спасательная операция растянулась примерно на десять часов. После трагедии полёты с горы временно остановили, но уже на следующий день разрешили вновь.