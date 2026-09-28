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Опубликовано 28 сентября, 18:17

Парапланерист загорелся в воздухе и рухнул на землю под Петербургом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / humberto_l

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / humberto_l

Парапланерист загорелся во время полёта, после чего упал на землю. Всё случилось возле деревни Капорское в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщает следственный комитет, инцидент произошёл 28 сентября около 17:30. Сейчас 46-летний мужчина в больнице.

«Парапланерист с телесными повреждениями госпитализирован»,сообщает Западное МСУТ СК России.

По предварительным данным, во время полёта стропы параплана запутались. Затем оборвался шланг подачи топлива и параплан начал гореть. После этого мужчина упал.

Степень тяжести травм не уточнили. Следственные органы Западного МСУТ СК России проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. По её итогам примут процессуальное решение.

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Лия Мурадьян
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