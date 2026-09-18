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Опубликовано 18 сентября, 16:54

Вологодская парашютистка получила «хлыстовую» травму шеи при прыжке и выжила

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

Опытная парашютистка из Вологодской области получила хлыстовую травму шеи во время прыжка. Спортсменку резко подбросило потоком воздуха. Из-за сильного рывка её шея резко изогнулась, после чего девушка на время потеряла контроль над парашютом.

Парашютистка получила травму шеи. Видео © Telegram / Baza

Парашютистка смогла стабилизировать полёт и благополучно приземлиться. Уже на земле она почувствовала острую боль. Медики диагностировали у спортсменки хлыстовую травму шейного отдела. Сейчас девушка проходит лечение и реабилитацию.

Такое повреждение возникает при резком движении головы вперёд и назад и может затрагивать мышцы и связки шеи, сообщает «База».

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Ранее Life.ru рассказывал о британской парашютистке, которая потеряла сознание во время прыжка с высоты 3,7 километра. Женщина выжила, но получила перелом позвоночника и тяжёлую травму ноги.

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Татьяна Миссуми
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