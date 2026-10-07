Россиянин разбился о скалы вскоре после старта на параплане в Турции

В турецком Фетхие погиб 37-летний россиянин Александр Кишенет, совершавший одиночный полёт на параплане. Спортсмен сорвался на скалы вскоре после старта, сообщает CNN Türk.

Трагедия произошла около 10:30 в районе Олюдениз. Россиянин прибыл туда для тренировок и поднялся на стартовую площадку горы Бабадаг на высоте около 1900 метров.

После взлёта мужчина по пока неизвестной причине упал на скалы. Очевидцы сообщили о происшествии экстренным службам.

На место направили сотрудников поисково-спасательной службы жандармерии JAK и Национальной медицинской спасательной команды UMKE. Прибывшие специалисты констатировали смерть россиянина.

Тело мужчины доставили в морг. По факту произошедшего начата проверка.

Бабадаг считается одним из самых известных центров парапланеризма в Турции. В августе 2026 года там уже произошла смертельная авария: после падения на скалы погибли парапланерист и турист из Китая.

Ранее на Сахалине возбудили дело после гибели двух человек при крушении мотодельтаплана. Трагедия произошла на аэродроме «Старорусское».