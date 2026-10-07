Одиноким мужчинам вход воспрещён? В РСТ объяснили необычные правила отелей Турции

Сообщения о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в заселении в турецкие отели преувеличены. Такие ограничения действительно существуют, однако являются политикой отдельных гостиниц, а не общим правилом для всей Турции, объяснили РИА «Новости» в Российском союзе туриндустрии.

«В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно», — рассказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

По его словам, туроператоры обычно знают, какие гостиницы вводят такие ограничения, и учитывают их при бронировании. Поэтому мужчинам, которые собираются отдыхать в одиночку или мужской компанией, лучше заранее выяснить правила конкретного отеля, а не рассчитывать на единые для всей страны условия.

При этом сама практика уже становилась предметом разбирательств в Турции. В 2026 году турецкое Управление по правам человека и равенству оштрафовало несколько отелей за отказ размещать гостей из-за того, что они мужчины, признав такие случаи нарушением запрета на дискриминацию.