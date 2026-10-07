Одиноким мужчинам вход воспрещён? В РСТ объяснили необычные правила отелей Турции
РСТ опроверг массовые отказы турецких отелей одиноким мужчинам
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Сообщения о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в заселении в турецкие отели преувеличены. Такие ограничения действительно существуют, однако являются политикой отдельных гостиниц, а не общим правилом для всей Турции, объяснили РИА «Новости» в Российском союзе туриндустрии.
«В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно», — рассказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
По его словам, туроператоры обычно знают, какие гостиницы вводят такие ограничения, и учитывают их при бронировании. Поэтому мужчинам, которые собираются отдыхать в одиночку или мужской компанией, лучше заранее выяснить правила конкретного отеля, а не рассчитывать на единые для всей страны условия.
При этом сама практика уже становилась предметом разбирательств в Турции. В 2026 году турецкое Управление по правам человека и равенству оштрафовало несколько отелей за отказ размещать гостей из-за того, что они мужчины, признав такие случаи нарушением запрета на дискриминацию.
Турция этой осенью остаётся особенно востребованной у российских путешественников. Ранее Life.ru рассказывал, что спрос россиян на Анталью сместился с летних месяцев на сентябрь и октябрь, а загрузка ряда отелей сохраняется до ноября. При этом отдых в стране продолжает дорожать из-за роста расходов гостиничного бизнеса, поэтому туристы всё чаще сравнивают стоимость и качество разных курортов.
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