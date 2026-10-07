Рвота, диарея и температура: Десятки россиян слегли с кишечной инфекцией в турецком отеле
SHOT: Десятки россиян слегли с кишечной инфекцией в турецком отеле
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Десятки российских туристов пожаловались на симптомы кишечной инфекции во время отдыха в пятизвёздочном Bosphorus Sorgun в турецком Сиде. У постояльцев начались рвота и диарея, сообщает SHOT.
Одна из туристок приехала в отель компанией из девяти человек. По её словам, плохо стало семерым. С аналогичными жалобами к местному врачу регулярно обращались и другие постояльцы.
Сами отдыхающие связывают происходящее с питанием и санитарными условиями. В частности, они утверждают, что в пляжном баре стаканы лишь споласкивают водой, после чего снова выдают гостям.
Похожие жалобы появлялись ещё до нынешних сообщений. В сентябре постояльцы писали о рвоте, температуре и обращениях за медицинской помощью, а в августе другие туристы сообщали о случаях рвоты и диареи среди отдыхающих.
Ранее похожие случаи фиксировались и в других турецких гостиницах. В сентябре Life.ru рассказывал о заболевших россиянах в пятизвёздочном Nova Life Hotel в Аланье. После публикаций Роспотребнадзор направил запрос Минздраву Турции, попросив предоставить данные расследования и оценить эпидемиологические риски. За несколько дней до этого на симптомы кишечной инфекции пожаловались постояльцы другого пятизвёздочного отеля в Аланье.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.