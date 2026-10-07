Рвота, диарея и температура: Десятки россиян слегли с кишечной инфекцией в турецком отеле

Десятки российских туристов пожаловались на симптомы кишечной инфекции во время отдыха в пятизвёздочном Bosphorus Sorgun в турецком Сиде. У постояльцев начались рвота и диарея, сообщает SHOT.

Одна из туристок приехала в отель компанией из девяти человек. По её словам, плохо стало семерым. С аналогичными жалобами к местному врачу регулярно обращались и другие постояльцы.

Сами отдыхающие связывают происходящее с питанием и санитарными условиями. В частности, они утверждают, что в пляжном баре стаканы лишь споласкивают водой, после чего снова выдают гостям.

Похожие жалобы появлялись ещё до нынешних сообщений. В сентябре постояльцы писали о рвоте, температуре и обращениях за медицинской помощью, а в августе другие туристы сообщали о случаях рвоты и диареи среди отдыхающих.