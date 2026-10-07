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Опубликовано 7 октября, 09:23

Рвота, диарея и температура: Десятки россиян слегли с кишечной инфекцией в турецком отеле

SHOT: Десятки россиян слегли с кишечной инфекцией в турецком отеле

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Десятки российских туристов пожаловались на симптомы кишечной инфекции во время отдыха в пятизвёздочном Bosphorus Sorgun в турецком Сиде. У постояльцев начались рвота и диарея, сообщает SHOT.

Одна из туристок приехала в отель компанией из девяти человек. По её словам, плохо стало семерым. С аналогичными жалобами к местному врачу регулярно обращались и другие постояльцы.

Сами отдыхающие связывают происходящее с питанием и санитарными условиями. В частности, они утверждают, что в пляжном баре стаканы лишь споласкивают водой, после чего снова выдают гостям.

Похожие жалобы появлялись ещё до нынешних сообщений. В сентябре постояльцы писали о рвоте, температуре и обращениях за медицинской помощью, а в августе другие туристы сообщали о случаях рвоты и диареи среди отдыхающих.

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Ранее похожие случаи фиксировались и в других турецких гостиницах. В сентябре Life.ru рассказывал о заболевших россиянах в пятизвёздочном Nova Life Hotel в Аланье. После публикаций Роспотребнадзор направил запрос Минздраву Турции, попросив предоставить данные расследования и оценить эпидемиологические риски. За несколько дней до этого на симптомы кишечной инфекции пожаловались постояльцы другого пятизвёздочного отеля в Аланье.

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Милена Скрипальщикова
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