Отели забиты до ноября: Турция заметила новую привычку российских туристов
Советник мэра Антальи сообщил о росте осеннего турпотока из России
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Российские туристы стали чаще выбирать осенние поездки в Анталью вместо отдыха в разгар лета. Об этом РИА «Новости» рассказал советник мэра города по туризму и глава Ассоциации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айык.
По его словам, туристический сезон для россиян в регионе постепенно сместился с июля и августа на сентябрь и октябрь. Особый интерес, как отметил Айык, наблюдается к поездкам в период школьных каникул.
«Стоит отметить, что гораздо больше россиян стали прибывать в Анталью осенью: сезон сдвинулся с июля-августа в сторону сентября-октября. Наблюдаем значительный спрос на туры на октябрь со стороны россиян, особенно на период школьных каникул», — сказал он.
Представитель туриндустрии добавил, что высокий поток российских гостей может сохраняться до конца ноября. По его словам, власти курорта поддерживают контакты с российской стороной и туроператорами, чтобы при необходимости корректировать количество авиарейсов.
Согласно приведённой статистике, россияне остаются крупнейшей группой иностранных туристов в Анталье. С января по август на курорт авиатранспортом прибыли более 2,6 миллиона граждан России.
Анталья остаётся одним из самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. В 2026 году россияне сохранили первое место среди иностранных гостей курорта: с января по август в провинцию прибыли около 2,67 миллиона туристов из России. Ранее Life.ru писал, что Турция вошла в число главных направлений для отдыха россиян летом 2026 года, наряду с внутренними курортами и популярными зарубежными странами. При этом представители туристической отрасли отмечали, что в бархатный сезон интерес к поездкам меняется из-за более комфортной погоды и снижения нагрузки на курорты.
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