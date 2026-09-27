Отели забиты до ноября: Турция заметила новую привычку российских туристов

Российские туристы стали чаще выбирать осенние поездки в Анталью вместо отдыха в разгар лета. Об этом РИА «Новости» рассказал советник мэра города по туризму и глава Ассоциации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айык.

По его словам, туристический сезон для россиян в регионе постепенно сместился с июля и августа на сентябрь и октябрь. Особый интерес, как отметил Айык, наблюдается к поездкам в период школьных каникул.

«Стоит отметить, что гораздо больше россиян стали прибывать в Анталью осенью: сезон сдвинулся с июля-августа в сторону сентября-октября. Наблюдаем значительный спрос на туры на октябрь со стороны россиян, особенно на период школьных каникул», — сказал он.

Представитель туриндустрии добавил, что высокий поток российских гостей может сохраняться до конца ноября. По его словам, власти курорта поддерживают контакты с российской стороной и туроператорами, чтобы при необходимости корректировать количество авиарейсов.

Согласно приведённой статистике, россияне остаются крупнейшей группой иностранных туристов в Анталье. С января по август на курорт авиатранспортом прибыли более 2,6 миллиона граждан России.