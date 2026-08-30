Отдых подорожал в несколько раз: Туристы начали искать альтернативы Турции

Турция постепенно теряет репутацию доступного направления для отдыха из-за заметного подорожания товаров и услуг, пишет Bloomberg. Рост расходов уже отражается на количестве иностранных туристов, в особенности из Великобритании.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, в мае число туристов снизилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне — на 4%, а в июле — на 0,3%. Часть отдыхающих теперь выбирает более доступные, по их мнению, Словению, Черногорию и Тунис.

Стоимость развлечений на турецких курортах также существенно выросла. Например, 15-минутная поездка на гидроцикле за год подорожала с £20 до £90. О росте расходов говорят и туристы, которые ранее регулярно выбирали Турцию для отдыха.

Одной из причин Bloomberg называет валютную политику турецких властей. Курс лиры снижается медленнее, чем растут цены внутри страны, что делает турецкие товары и услуги дороже для иностранных гостей. Дополнительное давление на туристический спрос оказала война на Ближнем Востоке.

Ранее Life.ru рассказывал, что Белоруссия и Абхазия — самые доступные направления для туристов (5–7 тысяч рублей в сутки на семью), тогда как Турция и Египет значительно дороже. Кроме того, выгодны короткие поездки по России, но длительный отдых внутри страны проигрывает зарубежным альтернативам.