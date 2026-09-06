2,6 миллиона гостей: Российские туристы спасли сезон в Анталье
Байрактар: Каждый четвёртый иностранец в Анталье оказался россиянином
Обложка © Wikipedia / Esginmurat
Каждый четвёртый иностранный турист, посетивший Анталью с начала 2026 года, оказался гражданином России. Об этом сообщила РИА «Новости» туристический агент из Анкары Эзги Байрактар, комментируя данные портала Turizmnews.
За январь-август 2026 года провинцию посетили 11 023 586 иностранных туристов, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом из РФ за восемь месяцев приехали 2 667 тысяч туристов — на 0,1% больше, чем в 2025 году. Доля россиян в общем турпотоке достигла 25,9%.
«Для Антальи это очень важный показатель. Российские туристы составляют примерно четверть всего иностранного турпотока, и сейчас именно этот рынок демонстрирует одну из самых устойчивых динамик. На фоне общего снижения числа приезжающих количество туристов из России практически не изменилось, а в августе даже заметно выросло», — отметила Байрактар.
Августовский рост российского турпотока произошёл на фоне общего снижения числа иностранных гостей в этом месяце на 1,7%.
«Получается, российский рынок в очередной раз пошёл против общей тенденции», — подчеркнула собеседница агентства.
Германия остаётся вторым крупнейшим рынком для Антальи: 2 миллиона 83 тысячи туристов (снижение на 5,5%). Третье место у Великобритании (985 тысяч, спад почти на 12%). Россия и Германия вместе обеспечили около 43% всех иностранных прибытий в регион.
Ранее Life.ru рассказывал, что в начале лета 2026 года российские туристы столкнулись с серьёзными проблемами при планировании отдыха в Анталье. Из-за отмены рейсов несколькими авиакомпаниями рынок потерял около 300 тысяч авиамест, что привело к росту цен на билеты и сбоям в графиках вылетов
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.