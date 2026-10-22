Подстраховался дважды, но не спасся: Британский турист погиб в Аргентине, попробовав чуррос
Британец умер в Аргентине после десерта с арахисом, не указанным персоналом кафе
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24-летний британский турист Гарри Китто умер после тяжёлой аллергической реакции на десерт в кафе Буэнос-Айреса. Молодой человек заранее уточнил у сотрудников заведения, содержит ли угощение арахис, и получил отрицательный ответ, однако впоследствии лабораторная экспертиза обнаружила аллерген в продукте, сообщает BBC.
Трагедия произошла 30 октября 2025 года, когда Китто путешествовал по Южной Америке вместе со своей девушкой Наоми Пай. Пара решила попробовать чуррос — обжаренный во фритюре десерт из заварного теста. Зная о сильной аллергии, британец спросил персонал на английском и испанском языках, нет ли в составе арахиса. Его заверили, что опасного ингредиента нет.
Вскоре после еды турист почувствовал себя плохо. У него начали опухать губы, а затем возникли серьёзные проблемы с дыханием. Наоми вызвала скорую помощь и ввела молодому человеку адреналин с помощью специального автоинъектора.
По дороге в больницу у Китто остановилось сердце. Врачи смогли восстановить его работу после примерно 11 минут остановки кровообращения, после чего пациента поместили в реанимацию. Однако спустя неделю он умер от последствий анафилактического шока и гипоксического поражения головного мозга — повреждения, вызванного недостатком кислорода.
После трагедии отец и брат погибшего вернулись в то же кафе и заказали аналогичный десерт. Сотрудники заведения не смогли дать однозначный ответ о наличии арахиса, однако лабораторный анализ выявил в чуррос 20 миллиграммов арахисового белка на килограмм продукта.
Подробности стали известны во время судебно-медицинского разбирательства в британском графстве Корнуолл 21 октября 2026 года. По его итогам смерть туриста признали несчастным случаем.
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