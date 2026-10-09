«Грязный» блендер в кафе стал причиной смерти 12-летней девочки

В Лондоне 12-летняя школьница Мия Шей Сент-Илер умерла после молочного коктейля, приготовленного в блендере с остатками фундука. У девочки была сильная аллергия на этот орех, сообщает The Independent со ссылкой на результаты расследования.

Трагедия произошла ещё в августе 2023 года. Мия вместе с тётей и сестрой посетила лондонское кафе Pop Inn, где заказала коктейль со вкусом Twix. Незадолго до этого в том же оборудовании приготовили напиток Kinder Bueno, содержавший фундук.

Сотрудник заведения не вымыл чашу перед выполнением нового заказа. Это подтвердили записи камер видеонаблюдения, изученные в ходе разбирательства.

Вскоре после употребления напитка у школьницы развилась стремительная анафилактическая реакция. Она потеряла сознание в доме тёти. Девочку доставили в реанимацию детской больницы Evelina London, однако усилия врачей оказались безуспешными.

В январе 2025 года владелец кафе Барис Юджел признал вину по шести эпизодам нарушения требований пищевой безопасности, включая несоблюдение правил обращения с аллергенами. Его оштрафовали на 18 тысяч фунтов стерлингов (около 2,2 млн рублей) и назначили 100 часов общественных работ.

По итогам завершившегося в октябре 2026 года расследования родители Мии потребовали ужесточить контроль за заведениями общепита. Они предложили ввести отдельный рейтинг безопасности для аллергиков, чтобы посетители могли заранее оценить риски.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 16-летнего Адриано Д’Орси в итальянском городе Казория. Подросток страдал сильной аллергией на молочные белки и всегда внимательно следил за питанием. Сотрудники любимой джелатерии знали о его заболевании и предлагали только безлактозные десерты. В роковой день юноша заказал фруктовое мороженое, однако в лакомство могли попасть следы молока через общую ложку или аппарат для приготовления. Первые симптомы появились практически сразу. Друзья помогли Адриано добраться до отца, который попытался спасти сына, но прибывшие медики констатировали смерть. Для выяснения обстоятельств полиция изъяла из кафе несколько ёмкостей с мороженым.