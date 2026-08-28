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28 августа, 12:35

Обезболивающий укол обернулся трагедией: Уфимского врача судят за гибель пациентки

Врач из Уфы пойдет под суд за гибель пациентки от анафилактического шока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Следственный комитет Башкирии завершил расследование дела нейрохирурга одной из уфимских больниц. По версии следствия, его действия привели к смерти 52-летней пациентки.

Женщина поступила в медучреждение в январе 2025 года с болями в спине. В тот же день врач провёл ей блокаду с обезболивающим препаратом, однако, как утверждают следователи, не выполнил необходимые обследования, не уточнил сведения об аллергии и не получил согласия на процедуру.

После введения препарата у пациентки развился анафилактический шок. Следствие утверждает, что врач не предпринял необходимых мер для его устранения, после чего женщина умерла.

Судебно-медицинская экспертиза установила связь между действиями медика и смертью пациентки. Дело с собранными доказательствами направлено в суд.

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Дарья Денисова
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