Обезболивающий укол обернулся трагедией: Уфимского врача судят за гибель пациентки

Следственный комитет Башкирии завершил расследование дела нейрохирурга одной из уфимских больниц. По версии следствия, его действия привели к смерти 52-летней пациентки.

Женщина поступила в медучреждение в январе 2025 года с болями в спине. В тот же день врач провёл ей блокаду с обезболивающим препаратом, однако, как утверждают следователи, не выполнил необходимые обследования, не уточнил сведения об аллергии и не получил согласия на процедуру.

После введения препарата у пациентки развился анафилактический шок. Следствие утверждает, что врач не предпринял необходимых мер для его устранения, после чего женщина умерла.

Судебно-медицинская экспертиза установила связь между действиями медика и смертью пациентки. Дело с собранными доказательствами направлено в суд.

Ранее в Новороссийске восьмилетний школьник умер после укола в частной клинике. По предварительным данным СК, ребёнку могли ввести антибиотик в неверной дозировке, после чего у него остановилось сердце. Следователи возбудили уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.