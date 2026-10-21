Девочка из России попала в больницу с отёком Квинке после бургера в Казахстане

Поход в заведение быстрого питания в Астане обернулся госпитализацией для 15-летней туристки из России. После обеда в бургерной Bahandi у школьницы развился сильный отёк Квинке. Уже четвёртые сутки подросток находится под капельницами в местной больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Подросток из РФ попал в больницу с отёком Квинке после бургера в Казахстане. Фото © Telegram / Mash

Девочка приехала в столицу Казахстана вместе с матерью. Во время посещения торгового центра «Мега» они зашли в Bahandi, где школьница съела бургер с картошкой фри.

Через несколько часов у подростка появились признаки аллергической реакции. Принятые антигистаминные препараты не помогли, поэтому мать вызвала скорую помощь.

После госпитализации врачи провели обследование. Согласно приведённым результатам анализов, доля нейтрофилов у девочки достигла 85%, тогда как лимфоцитов оказалось 14%. В первоначальном сообщении такие показатели связывают с острым бактериальным воспалительным процессом.

По утверждению матери пострадавшей, в больнице находились и другие дети, которые перед госпитализацией посещали то же заведение быстрого питания.

Родители заболевших предполагают, что причиной аллергической реакции могли стать вещества в составе мясных котлет. В частности, они подозревают наличие большого количества консервантов, включая сульфиты, способные вызывать аллергию.

Ранее Life.ru сообщал, что двухлетний ребёнок в Саратовской области попал в больницу с отёком Квинке. По словам матери, в частном детском саду воспитательница приняла опасную аллергическую реакцию за обычное последствие укуса комара и не вызвала скорую помощь. Ребёнка госпитализировали после того, как его забрала мать.