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Опубликовано 7 октября, 13:00

«Не дадут спокойной жизни»: Беременная Кравец пожалела, что не последовала примеру Михалковой

Алёна Кравец пожалела, что не скрыла беременность, как Михалкова

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravetsalena, ТАСС / Арина Антонова

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravetsalena, ТАСС / Арина Антонова

Алёна Кравец призналась, что предпочла бы сохранить беременность в секрете. Поводом стали новости о Надежде Михалковой, которая не афишировала перемены в семье.

«Надо было тоже всё тайно делать. Не дадут ведь спокойной жизни теперь», — написала Кравец в соцсетях.

При этом от публикаций о будущем материнстве Кравец не отказалась: показала снимок в жёлтом бикини с заметно округлившимся животом. По её словам, беременность стала настоящим чудом, которое она связывает с поддержкой высших сил после пережитых испытаний.

Высказалась Алёна и о предстоящих родах. Она заявила, что хочет кесарево сечение и не намерена допускать журналистов с фотоаппаратами. Это её личное пожелание; о решении врачей в публикации не сообщается.

Сдержанность Михалковой оказалась для неё примером того, как можно оберегать личное от публичного внимания. О браке актрисы и появлении ребёнка широкая аудитория узнала уже после этих событий.

Зачем дочери Михалкова «бедный» губернатор? Разбираем приданое и доходы тайной пары
Зачем дочери Михалкова «бедный» губернатор? Разбираем приданое и доходы тайной пары

5 октября власти Югры подтвердили брак Надежды Михалковой с губернатором Русланом Кухаруком и рождение у них ребёнка. По данным СМИ, у пары появилась дочь Екатерина. Для артистки это третий ребёнок: от предыдущего союза с режиссёром Резо Гигинеишвили у неё растут Нина и Иван. Точную дату новой свадьбы супруги публично не раскрывали.

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Полина Никифорова
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