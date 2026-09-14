«Не деньги и не должность»: Чернышенко рассказал о главных ценностях

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о ценностях, которые считает наиболее важными. Среди них он выделил созидательный труд, взаимопомощь и взаимоуважение. Об этом он сообщил во время лекции на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

«Говоря о главных ценностях… Первое — это созидательный труд, это такой труд, которому человек отдаёт все свои силы. И главная награда за работу, главный результат — не деньги и не должность, а радость от того, что ты приносишь общую пользу и благосостояние своей стране», — сказал он.

В качестве примера вице-премьер вспомнил конструктора Сергея Королёва. Именно его технический гений и организаторские способности, отметил Чернышенко, помогли открыть человечеству новый этап — освоение космического пространства. С именем Королёва связано создание первого искусственного спутника Земли, а затем и полёт в космос первого человека — Юрия Гагарина.

Не менее значимой ценностью Чернышенко считает способность людей помогать и уважать друг друга. Историческим примером такого отношения к окружающим Чернышенко назвал Сергия Радонежского. Святой основал десятки монастырей, стал известным подвижником и наставником иноков. Во время голода Сергий Радонежский делился пищей с нуждающимися странниками. Помимо этого, он самостоятельно строил кельи для людей, которые приходили к нему.

«У нас вообще Россия славится такими примерами», — заключил Чернышенко.

Ранее бурной реакцией встретили участники Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге обращение президента России Владимира Путина. Аплодисменты в зале прозвучали дважды — непосредственно перед началом речи и после её завершения. Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В этом году организаторы выбрали для мероприятия девиз «Следуй за мечтой».