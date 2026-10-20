Не до красоты: Бывшая клиника хирурга Хайдарова терпит многомиллионные убытки

Клиника пластической хирургии IQ Plastique, которую ранее развивал звёздный хирург Тимур Хайдаров, завершила 2025 год с убытком почти 72 миллиона рублей. Одновременно у компании возникли претензии со стороны кредиторов, а среди судебных разбирательств фигурирует дело о банкротстве, пишет Telegram-канал «Звездач».

Согласно открытой бухгалтерской отчётности ООО «Ай Кью Пластик», выручка медицинского учреждения в 2025 году составила 260,9 миллиона рублей против 484,2 миллиона годом ранее. При этом чистый убыток достиг 71,9 миллиона рублей. Таким образом, за год доходы от основной деятельности сократились почти вдвое.

Компания была зарегистрирована в Москве в 2019 году. Согласно представленным сведениям, сейчас её доли поровну распределены между Ириной Уховой и супругой хирурга Светланой Сильваши. Сам Хайдаров в 2025 году отошёл от управления прежним проектом и продолжил принимать пациентов в другой клинике на Мичуринском проспекте.

Финансовые трудности бизнеса сопровождаются претензиями по обязательствам. По данным открытых источников, у ООО «Ай Кью Пластик» фигурирует налоговая задолженность примерно на 15 миллионов рублей. Также рассматривается спор, связанный с арендой, на сумму свыше 40,5 миллиона рублей.

Всего, согласно представленным данным, компания фигурирует в семи арбитражных делах с общей суммой требований около 56,8 миллиона рублей. Среди них — разбирательство о банкротстве.

Ранее Хайдаров рассказывал о планах вывести собственный бренд на международный рынок и открыть клинику в Дубае. При этом нынешние финансовые показатели относятся именно к ООО «Ай Кью Пластик», а не ко всем проектам хирурга.