Клиника «Ай Кью Пластик» выплатит компенсацию хирургу Тимуру Хайдарову

Согласно документам Савеловского суда Москвы, пластический хирург Тимур Хайдаров добился взыскания компенсации морального вреда с клиники «Ай Кью Пластик» (IQ Plastique). По данным, с которыми ознакомилось РИА «Новости», иск был из-за выговора, полученного хирургом за отсутствие согласования с руководством во время отпуска.

В заявлении хирург пояснил, что получил согласие исполнительного директора клиники на отпуск без сохранения заработной платы с 3 по 13 марта, причём это оно было дано после проверки его рабочего расписания. Хайдаров также утверждал, что генеральный директор клиники был в курсе его отсутствия. Тем не менее 14 марта генеральный директор потребовал от него письменных объяснений причин отсутствия. В ответ Хайдаров предоставил объяснения, ссылаясь на правомерность своего отпуска, подтверждённого одним из руководителей.

Несмотря на это, приказом генерального директора ООО «Ай Кью Пластик» Хайдаров был привлечён к дисциплинарной ответственности в виде выговора за «неоднократные грубые нарушения трудовых обязанностей, выразившиеся в прогуле».

Суд, рассмотрев дело, признал приказ о выговоре незаконным и подлежащим отмене, а также постановил взыскать с клиники компенсацию морального вреда.

«Признать незаконным и отменить приказ ООО «Ай Кью Пластик» о привлечении Хайдарова Тимура Тошниёзовича к дисциплинарной ответственности в виде выговора», — говорится в решении суда.