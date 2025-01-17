Гной и дыра: В клинике звёздного хирурга Хайдарова чуть не угробили гражданку Норвегии при липосакции
На клинику Хайдарова завели 2 дела из-за некачественной липосакции за 1,3 млн
Тимур Хайдаров. Обложка © VK / Тимур Хайдаров
Московская клиника звёздного хирурга Тимура Хайдарова вновь оказалась в центре скандала. На этот раз пострадала гражданка Норвегии, которой была сделана липосакция за 1,3 миллиона рублей. Теперь на IQ Plastique заведено два новых уголовных дела, сообщает Mash.
Девушка обвинила хирурга в некачественной липосакции. Видео © Telegram / Mash
Пострадавшую оперировал доктор Отабек Раджабов. После пластики у пациентки уже на следующий день началось гнойно-септическое инфекционное заболевание, все швы разошлись и рана загноилась. Как выяснилось врач не имел высшего образования по специальности «Хирургия», а имел специальность по направлению «сестринское дело».
Пациентка после неудачной пластики. Фото © Telegram / Mash
Пострадавшая также призналась, что при оплате операции ей не выдали чека или любого другого документа. Сейчас клинику проверят по статьям на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и на уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
Напомним, в 2024 году в клинике IQ Plastique Тимура Хайдарова был прооперирован продюсер Пётр Гаврилов. Восстанавливаться пациента отправили домой. Три дня спустя у него начались боли в животе и появились трудности с дыханием. Через неделю мужчина скончался. Семья обвинила врачей в халатности, в том числе в неправильном проведении операции, что якобы вызвало осложнения. В клинике ответили, что пациент не соблюдал послеоперационные рекомендации. Назначенные следствием эксперты пришли к выводу, что смерть предпринимателя не была вызвана врачебной ошибкой. Однако жена продюсера назвала документы подделкой и результатам не поверила.