Гной и дыра: В клинике звёздного хирурга Хайдарова чуть не угробили гражданку Норвегии при липосакции

Московская клиника звёздного хирурга Тимура Хайдарова вновь оказалась в центре скандала. На этот раз пострадала гражданка Норвегии, которой была сделана липосакция за 1,3 миллиона рублей. Теперь на IQ Plastique заведено два новых уголовных дела, сообщает Mash.

Девушка обвинила хирурга в некачественной липосакции. Видео © Telegram / Mash

Пострадавшую оперировал доктор Отабек Раджабов. После пластики у пациентки уже на следующий день началось гнойно-септическое инфекционное заболевание, все швы разошлись и рана загноилась. Как выяснилось врач не имел высшего образования по специальности «Хирургия», а имел специальность по направлению «сестринское дело».

Пациентка после неудачной пластики. Фото © Telegram / Mash