Жена умершего после операции у Хайдарова продюсера назвала экспертизу фальшивкой

В документе, приобщённом к материалам суда, говорится, что хирурги не допустили дефектов в процессе операции, а причиной смерти могли стать осложнения, которые случаются в 1–5% случаев. Супруга погибшего пациента Зарина Абдуллаева уверяет, что обвиняемые подделали документы, «как уже делали это раньше».

«Печать организации внизу говорит о том, что это негосударственное учреждение. Следственная экспертиза только назначена, и её результаты будут известны по окончании и под подпиской о неразглашении. Фальсификация в том, что это не экспертиза и непонятно, по каким меддокументам она проводилась, если вся документация изъята следственным органом. Невиновный врач не будет заниматься фальсификацией меддокументации и сокрытием следов преступления, за что он и отправлен под домашний арест», — заявила телеграм-каналу Зарина.