Жена умершего после операции у Хайдарова продюсера назвала экспертизу фальшивкой
Пётр Гаврилов с супругой Зариной. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zarina___abd
Жена скончавшегося после операции в клинике звёздного хирурга Тимура Хайдарова продюсера Петра Гаврилова назвала судмедэкспертизу по покойному подделкой, так как её провела коммерческая организация по заказу стороны обвиняемых. Об этом пишет SHOT.
В документе, приобщённом к материалам суда, говорится, что хирурги не допустили дефектов в процессе операции, а причиной смерти могли стать осложнения, которые случаются в 1–5% случаев. Супруга погибшего пациента Зарина Абдуллаева уверяет, что обвиняемые подделали документы, «как уже делали это раньше».
«Печать организации внизу говорит о том, что это негосударственное учреждение. Следственная экспертиза только назначена, и её результаты будут известны по окончании и под подпиской о неразглашении. Фальсификация в том, что это не экспертиза и непонятно, по каким меддокументам она проводилась, если вся документация изъята следственным органом. Невиновный врач не будет заниматься фальсификацией меддокументации и сокрытием следов преступления, за что он и отправлен под домашний арест», — заявила телеграм-каналу Зарина.
Напомним, резонансный случай произошёл минувшей зимой в клинике IQ Plastique Тимура Хайдарова, куда записался на операцию продюсер Пётр Гаврилов. Восстанавливаться после хирургического вмешательств пациента отправили домой. Три дня спустя у него начались боли в животе и появились трудности с дыханием. Через неделю Гаврилов скончался. Близкие покойного убеждены, что к трагедии привели возникшие во время операции осложнения. В клинике это отрицают и говорят, что пациент мог не соблюдать рекомендации врачей, из-за чего разошлись шли. Правоохранители отправили под домашний арест завотеделением хирургии Илью Елагина и хирурга Тимура Кадзаева, по предъявленным обвинениям они могут получить до 6 лет ИК. Сегодня были озвучены результаты посмертной судмедэкспертизы. Эксперты пришли к выводу, что смерть предпринимателя не была вызвана врачебной ошибкой.