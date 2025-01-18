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18 января, 15:00

Хирург Хайдаров обвинил пострадавшую пациентку в шантаже

Mash: Хирург Хайдаров обвинил в шантаже пациентку, пострадавшую от операции

Хирург Тимур Хайдаров. Фото © drkhidarov.ru

Хирург Тимур Хайдаров. Фото © drkhidarov.ru

Гражданку Норвегии, которая пострадала после операции в клинике Q Plastique звёздного хирурга Тимура Хайдарова, обвинили в шантаже. Она начал угрожать руководителю клиники, после того как они пришли к мировому соглашению. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Женщина утверждает, что после операции в клинике Хайдарова у неё началось гнойно-септическое заболевание, а само хирургическое вмешательство производил медик без высшего образования. Глава клиники заявил, что никакого заболевания у пациентки не было — началось типичное послеоперационное осложнение, а диплом у доктора всё же присутствует.

В марте 2023 года женщина подала в суд с требованием взыскать убытки с клиники. С пациенткой было заключено мировое соглашение, но затем она вновь начал требовать от компании крупную сумму денег и угрожать возбуждением уголовного дела. Это является нарушением мирового соглашения, все вопросы с ней Хайдаров намерен решать в правовом поле.

Ранее Life.ru публиковал кадры послеоперационных осложнений у норвежки. В клинике она делала абдоминопластику, ультразвуковую липосакцию передней брюшной стенки, боковых отделов, спины и липофилинг ягодиц на сумму 1,3 млн рублей. После хирургического вмешательства швы у клиентки разошлись, а раны начали гноиться.

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Полина Никифорова
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