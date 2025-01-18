Хирург Хайдаров обвинил пострадавшую пациентку в шантаже

Гражданку Норвегии, которая пострадала после операции в клинике Q Plastique звёздного хирурга Тимура Хайдарова, обвинили в шантаже. Она начал угрожать руководителю клиники, после того как они пришли к мировому соглашению. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Женщина утверждает, что после операции в клинике Хайдарова у неё началось гнойно-септическое заболевание, а само хирургическое вмешательство производил медик без высшего образования. Глава клиники заявил, что никакого заболевания у пациентки не было — началось типичное послеоперационное осложнение, а диплом у доктора всё же присутствует.

В марте 2023 года женщина подала в суд с требованием взыскать убытки с клиники. С пациенткой было заключено мировое соглашение, но затем она вновь начал требовать от компании крупную сумму денег и угрожать возбуждением уголовного дела. Это является нарушением мирового соглашения, все вопросы с ней Хайдаров намерен решать в правовом поле.