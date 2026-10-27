Не до спектакля: Шестерых детей стошнило после «королевского» десерта в театре Петербурга

В Санкт-Петербурге как минимум шестерым детям стало плохо после десерта стоимостью 800 рублей, купленного в буфете театра «ЛДМ. Новая сцена». Маленьких зрителей начало тошнить прямо во время спектакля «Чудо-Юдо». Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказала мать одной из пострадавших девочек.

По словам женщины, во время антракта родители купили детям пирожные «Торт для королевы». Примерно через десять минут у нескольких ребят началась рвота. Дети один за другим побежали в туалет, не успев досмотреть представление.

Собеседница Telegram-канала утверждает, что лично видела как минимум шестерых детей разного возраста, которым стало плохо. Среди них оказалась и её восьмилетняя дочь. Девочку продолжало тошнить даже после возвращения домой, а вечером рвота повторилась.

Родители обратились к сотрудникам театра, однако те направили их в буфет. Там объяснили, что десерты не готовят на месте, а привозят от стороннего поставщика. При этом, по словам матери девочки, после жалоб пирожное продолжало стоять на витрине.

Любопытно, что женщина сама попробовала тот же десерт, но никаких неприятных симптомов у неё не возникло. Она также рассказала, что как минимум трое родителей вместе с детьми после случившегося вернулись в зрительный зал, чтобы досмотреть спектакль.